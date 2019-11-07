Минспорта опровергло наличие в документах ВАДА озвученных РУСАДА формулировок

Министр спорта Павел Колобков заявил, что ни в одном документе, предоставленном Минспорта Всемирному антидопинговому агентству (ВАДА), нет таких формулировок, на которые ссылается в своих суждениях глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус.

«Не хочу комментировать слова Гануса, ни в одном документе, предоставленном нами ВАДА, нет таких формулировок, на которые он ссылается. Мы с ним встречаемся, обсуждаем, он может задать любые вопросы. Я обсудил с ним вопросы, которые обсуждались с ВАДА», – передает РИА «Новости» слова Колобкова.

Он добавил также, что заседания по российскому вопросу на антидопинговой конференции в польском Катовице прошли неплохо.

«Общались с представителями ВАДА на протяжении года постоянно, были представители ЮНЕСКО, обсуждали вопросы, касающиеся соответствия РУСАДА, вопрос с предоставленной базой данных, вопросы, связанные с предоставлением проб. Считаю, оба заседания прошли неплохо. Надо ждать хороший результат, наши спортсмены на протяжении четырех лет готовились. Планы на Олимпиаду сверстаны, понимаем, где будем готовиться. Все остальные вопросы решаются в другом ключе», – сказал Колобков.

«Были вопросы с разночтением баз данных, которые предоставил Родченков и московская лаборатория. Кроме баз данных были предоставлен огромный массив – 4 терабайта – из серверов. ВАДА есть, что дополнительно изучать. На все вопросы эксперты дали ответы. Дополнительно получили восемь вопросов, в том числе два новых, на них тоже дали ответы. Были привлечены специалисты компьютерных технологий. Считаю, все ответы были убедительными», – добавил министр.

Колобков заявил также, что поддерживает кандидатуру министра спорта и туризма Польши Витольда Баньки на пост главы ВАДА.

«Давно знаю нового главу ВАДА, мы его кандидатуру поддерживаем. Судя по его заявлениям, он разбирается в этих вопросах, человек не склонен принимать субъективные решения, он будет разбираться по существу. Надеюсь, как и с Риди, выстроим с ним конструктивные отношения», – заявил Колобков.

Он также назвал число российских спортсменов, которые выступят на летней Олимпиада 2020 года в Токио.

«Больше 100 российских спортсменов уже отобрались на Олимпиаду. Считаю, что больше 400 в итоге поедут», – сказал Колобков.

Напомним, 15 октября генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус допустил, что целью вмешательства в базу данных Московской антидопинговой лаборатории могло стать сокрытие информации о бывших спортсменах, которые сейчас занимают высокие руководящие посты.

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