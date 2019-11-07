Кержаков выиграл суд против бывшей жены

Городской суд Санкт-Петербурга отклонил жалобу бывшей супруги футболиста Александра Кержакова Марии на решение суда первой инстанции о снижении размера алиментов для их общей дочери.

«Оставить решение Выборгского районного суда без изменения, жалобу – без удовлетворения», – сказала судья горсуда, передает ТАСС.

Ранее Выборгский районный суд Петербурга вынес решение по иску Кержакова, просившего внести изменения в соглашение об уплате алиментов, заключенного с Марией Кержаковой. Суд первой инстанции определил величину подлежащих уплате алиментов в размере 1/6 части заработка и иного вида дохода в виде ежемесячных платежей.

Сам Кержаков прокомментировал новое судебное разбирательство с первой женой Марией, заявив, что инициатива принадлежит бывшей супруге.

Спортсмен был женат трижды. В апреле сообщалось о его разводе с супругой Миланой Тюльпановой.