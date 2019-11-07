Симоньян показала попытку украинцев сорвать выступление ее зама в Страсбурге

Главный редактор телеканал RT Маргарита Симоньян опубликовала видео того, как украинские журналисты пытались сорвать выступление ее заместителя на ежегодном Всемирном форуме демократии в Страсбурге.

В ходе форума украинские журналисты попытались сорвать выступление заместителя главного редактора RT Анны Белкиной. Во время речи Белкиной журналисты поднялись со своих мест с выкриками «фейк» и «пропаганда».

«Вот так вели себя вчера украинцы на Всемирном форуме демократии во время выступления моего зама. Другой демократии у меня для вас нет», – написала Симоньян в Telegram, опубликовав видео с форума.

Ранее глава МИД Сергей Лавров назвал отказ российским журналистам в аккредитации на конференцию по свободе СМИ в Лондоне размытием универсальных стандартов свободы СМИ и введением политической цензуры.