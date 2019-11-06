Лавров назвал политической цензурой отказ Лондона в аккредитации российских журналистов

Глава МИД Сергей Лавров назвал отказ российским журналистам в аккредитации на конференцию по свободе СМИ в Лондоне размытием универсальных стандартов свободы СМИ и введением политической цензуры.

«Глубокое беспокойство вызывают попытки в обход общепризнанных многосторонних площадок навязать мировому сообществу неинклюзивные непрозрачные инициативы. Недавний пример – мероприятие в Лондоне под громким названием «конференция по свободе СМИ», на которую власти Великобритании и организаторы попросту не пустили российских представителей – как журналистов, так и дипломатов», – сказал Лавров, передает РИА «Новости».

По его словам, «цель подобных кулуарных проектов, куда приглашают только своих – размыть существующие универсальные стандарты свободы СМИ, ввести предвзятое регулирование информационных ресурсов, разделить их на наших и не наших, а если говорить прямо – ввести политическую цензуру».

Отказ Лондона в аккредитации российским СМИ – не первый подобный случай. Ранее российскому информационному агентству Sputnik было отказано в аккредитации на конференцию Консервативной партии Великобритании за день до ее начала. При этом заявка на аккредитацию на мероприятие, которое началось в воскресенье в Манчестере, была подана за месяц до начала съезда.

Перед этим МИД указал на дискриминацию российских журналистов во Франции.