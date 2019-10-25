МИД указал на дискриминацию российских журналистов во Франции

Власти Франции продолжают подвергать дискриминации российских журналистов, работающих в стране, заявил директор первого европейского департамента МИД Алексей Парамонов.

По его словам, российские работники СМИ ощущают «особое, во многом дискриминационное отношение» со стороны властей, передает РИА «Новости».

«Елисейский дворец и МИД Франции практикуют регулярные отказы в аккредитации журналистам RT, видеоагентства Ruptly, входящего в телесеть RT, и Sputnik на свои мероприятия», – отметил Парамонов.

По его словам, редакцию Sputnik отключили от информационных рассылок органов госвласти. Также МИД Франции не реагирует на запросы для получения пресс-карт редакций Sputnik и Ruptly.

«В последнее время участились случаи неоправданно затянутых проверок российских журналистов полицейскими и пограничными властями в ходе поездок внутри ЕС. Особенно часто таким проверкам подвергаются журналисты РИА Новости», – добавил он.

Ранее глава французского МИД Жан-Ив Ле Дриан заявил, что журналисты Russia Today свободно работают на территории Франции. После этого министр иностранных дел России Сергей Лавров в шутку поздравил RT с тем, что сегодня их назвали журналистами.

Во Франции назвали RT France орудием российской «мягкой силы», журналистам издания запрещали посещать Елисейский дворец.