Лавров пошутил над «признанием» сотрудников RT журналистами со стороны Парижа

Глава французского МИД Жан-Ив Ле Дриан заявил, что журналисты Russia Today свободно работают на территории Франции. После этого министр иностранных дел России Сергей Лавров в шутку поздравил RT с тем, что сегодня их назвали журналистами.

«Я думаю, что журналисты RT свободно работают на территории Франции, им никуда не запрещен доступ. И совет радиовещания сказал, что были некоторые нарушения, но Франция выступает за свободу слова, она была одной из стран, выступивших с инициативой по защите журналистов совместно с работой «Репортеров без границ». Может быть, можно совместно с Россией продолжать работать в рамках данной декларации и применить в отношении журналистов России», – передает РИА «Новости» слова Ле Дриана.

«Поздравляю RT, что вас назвали журналистами сегодня», – пошутил в ответ Лавров.

Ле Дриан также отметил, говоря о ситуации с аккредитацией Sputnik и RT при Елисейском дворце, что «были некоторые нарушения», однако в целом «Париж – за свободу слова».

В декабре 2018 года в Кремле заявили, что во Франции ведут войну с RT.

Во Франции ранее назвали RT France орудием российской «мягкой силы», журналистам издания запрещали посещать Елисейский дворец.