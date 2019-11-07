Многоцелевые атомные подводные лодки Северного флота «Нижний Новгород» и «Псков» провели подводную дуэль с практическими торпедными стрельбами, сообщили в пресс-службе СФ.

«Экипажи многоцелевых атомных подводных лодок Северного флота «Нижний Новгород» и «Псков» выполнили плановые задачи в Баренцевом море. <...> Наиболее сложным и ответственным этапом совместных подводных маневров стало практическое выполнение торпедных стрельб по подводной цели. Данное упражнение экипажи многоцелевых атомных подводных лодок Северного флота «Нижний Новгород» и «Псков» выполнили в дуэльном варианте», – передает ТАСС сообщение флота.

Там добавили, что на первом этапе учений были осуществлены условные электронные пуски, на втором стрельба велась торпедами, не оснащенными боевой частью.

Также в течение нескольких дней экипажи подводных лодок вели поиск и скрытное слежение за партнером, выступающим в роли условного противника и осуществляли боевое маневрирование с выходом в атакующую позицию, отрывались от преследования с постановкой помех и ложных целей.

Напомним, в начале октября атомный ракетный подводный крейсер стратегического назначения «Александр Невский» отработал задачи по поиску и слежению за подводной лодкой условного противника у берегов Камчатки, в качестве противника выступил атомный подводный крейсер «Владимир Мономах».

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД