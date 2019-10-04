«Александр Невский» и «Владимир Мономах» сразились в торпедной дуэли

Атомный ракетный подводный крейсер стратегического назначения «Александр Невский» отработал задачи по поиску и слежению за подводной лодкой условного противника у берегов Камчатки, в качестве противника выступил атомный подводный крейсер «Владимир Мономах», сообщили в Минобороны.

«Экипажи подводных стратегических крейсеров одного проекта разыграли дуэльную ситуацию в ходе которой тренировались атаковать и контратаковать подводную лодку при двустороннем применении оружия и гидроакустических средств», – говорится в сообщении на сайте Минобороны.

«Александр Невский» обнаружил подлодку «противника», занял выгодную для стрельбы позицию и атаковал цель практической торпедой, после чего провел послезалповое маневрирование.

«Владимир Мономах» провел маневр уклонения от торпеды и выполнилвесь алгоритм действий при контратаке, за исключением практического применения торпедного оружия.

Напомним, в апреле в Сети появилось видео учебной подводной дуэли атомных ракетных подводных крейсеров стратегического назначения «Александр Невский» и «Рязань» на Камчатке.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД