Торпедная дуэль подлодок на Камчатке попала на видео

В Сети появилось видео учебной подводной дуэли атомных ракетных подводных крейсеров стратегического назначения «Александр Невский» и «Рязань» на Камчатке.

Запись опубликовал телеканал «Звезда».

На ролике показаны действия экипажа подлодки при выполнении ответного удара на торпедную атаку «неприятельской» субмарины и проведении уклонения от торпеды.

О подводной дуэли подлодок на Камчатке сообщалось еще 2 апреля. Тогда в пресс-службе Восточного военного округа по ТОФ отмечали, что дуэльная ситуация между двумя подводными крейсерами разного проекта была смоделирована таким образом, чтобы уравнять шансы обеих субмарин для достижения победы в подводном противоборстве.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД