Медведев заявил об успешном завершении перехода на цифровое вещание

Премьер-министр Дмитрий Медведев сообщил, что Россия успешно завершила переход на цифровое телевещание.

«Год назад было принято решение об отключении аналогового телевизионного сигнала. В октябре эта работа завершилась, завершилась успешно. Результатом стало появление 20 общедоступных телевизионных каналов в хорошем цифровом качестве, которые теперь смотрят в каждом доме», – сказал Медведев на заседании правительства, передает РИА «Новости».

Он также отметил, что россияне спокойно восприняли переход на цифровое вещание. Премьер уточнил, что одной из главных задач было то, чтобы ни в одном доме не возникло проблем с переходом на «цифру».

«Была организована обратная связь, созданы «горячие линии» и на федеральном, и на местном уровне. В результате все прошло без сбоев, и в общественном мнении все это было воспринято спокойно», – сказал Медведев.

Напомним, переход от аналогового телевещания к цифровому начался 3 декабря 2018 года и полностью завершился 14 октября текущего года.