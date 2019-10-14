Переход на цифровое вещание завершился в России

С 14 октября жители еще 21 региона России смогут принимать сигнал цифрового телевещания, таким образом по всей стране завершится переход на «цифру», сообщили в Минкомсвязи.

К 14 октября на «цифру» уже перешли 64 региона. 21 регион перейдет на цифровое эфирное телевещание в понедельник в четвертой волне отключения «аналога», что станет финальной точкой масштабного проекта, передает РИА «Новости».

В регионах четвертой волны в общей сложности проживают почти 40 млн человек. В Минкомсвязи сообщили, что большинство из них уже давно не смотрят аналоговое телевидение и проблем с переходом на «цифру» не возникнет.

В ведомстве отметили, что по всем регионам число тех, кто замечает переход с «аналога» на «цифру», на всем протяжении отключения составляет от 1,5 до 2%. Что касается продаж телевизионных приемников, то жители России все больше отдают предпочтение смарт-ТВ: по статистике, из примерно 7 млн телевизионных приемников, которые продаются в стране, 3,5 миллиона составляют смарт-ТВ.

В феврале аналоговое вещание уже отключили в шести областях и Чеченской Республике. Кроме того, на цифровое ТВ еще в декабре перешла Тверская область, она сделала это первой в России.

15 апреля переходят с аналогового на цифровое ТВ перешли еще 20 российских регионов.

Напомним, в апреле глава Минкомсвязи Константин Носков заявил, что правительство решило продлить сроки перехода с аналогового на цифровое вещание до 14 октября.