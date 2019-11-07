Отключен третий энергоблок Калининской АЭС

Из-за срабатывания защиты трансформатора во время проверки оборудования и систем после ремонта отключен от сети энергоблок №3 Калининской АЭС в Тверской области.

«Энергоблок №3 временно отключен от сети по факту срабатывания защиты блочного трансформатора во время проведения программы проверки оборудования и систем после завершения планового ремонта», – сообщает пресс-служба станции на странице «ВКонтакте».

Там добавили, что в соответствии с технологическим регламентом реакторная установка разгружена. «Блочный трансформатор расположен за пределами здания энергоблока, рядом с машинным залом. Он относится к электротехническому оборудованию энергоблока и предназначен для передачи выработанной электроэнергии в энергосеть», – сообщили на предприятии.

В свою очередь пресс-службе регионального ГУ МЧС сообщили, что «радиационный фон на станции и прилегающей территории остается без изменений и находится на уровне естественных фоновых природных значений», передает ТАСС.

Напомним, 18 июля три энергоблока Калининской АЭС были отключены от сети из-за короткого замыкания в одном из трансформаторов. Причинами отключения энергоблоков стал прорыв уплотнителя конденсатора в турбине и электрическое замыкание в системе управления станции.

Ситуацию комментировал газете ВЗГЛЯД член Общественного совета госкорпорации «Росатом» Валерий Меньщиков.