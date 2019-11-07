Роспотребнадзор выявил на границе почти 2 тыс. инфицированных людей

Роспотребнадзор за девять месяцев 2019 года обнаружил на границе с Россией 1,8 тыс. человек с подозрением на инфекционные заболевания, сообщает пресс-служба ведомства.

В сообщении на сайте Роспотребнадзора говорится, что были досмотрены «свыше 24,36 млн человек прибывших», из них «выявлены 1 тыс. 806 больных (лиц с подозрением на инфекционные болезни) в 106 пунктах пропуска».

Отмечается, что наибольшее число заболевших людей фиксируется на воздушных и автомобильных пунктах пропуска.

Также среди въезжающих в Россию выявлены 459 человек с превышением уровня радиации.

У 22 человек зафиксировали ионизирующее излучение, требующее принятия мер по радиационной безопасности.

Ранее сообщалось, что групповые очаги кори начали возникать в медучреждениях России.