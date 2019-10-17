Групповые очаги кори начали возникать в медучреждениях

Роспотребнадзор фиксирует групповые очаги кори в медицинских учреждениях, причиной вспышек зачастую являются сами медики, которые не поставили прививку или предоставили фальсифицированные данные о прохождении вакцинации.

Начальник управления эпидемиологического надзора Роспотребнадзора Елена Ежлова сообщила, что ведомство регистрирует «групповые очаги кори в медицинских организациях», причем «зачастую сами медики являются источниками и сами медики не привиты, но в отдельных случаях мы имеем и фальсификацию данных о сделанных прививках медицинским работником», передает РИА «Новости».

Отмечается, что в минувшем году заболеваемость корью в России составляла 17 случаев на 1 млн населения, а в 2019 году показатель заболеваемости стал немного выше.

Если сравнивать с другими европейскими странами, то в 2018 году на Украине, в Сербии, Грузии и Албании показатель заболеваемости составлял от 500 до 1 тыс. 200 случаев на 1 млн, отметила Ежлова.

Всего в европейском регионе в 2018 году было более 82,5 тыс. случаев кори, за семь месяцев 2019 года – уже почти 94 тыс., при этом 70% случаев приходятся на Украину.

Ранее в Минздраве объяснили резкий рост заболеваемости корью. Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что Россию ожидают эпидемии забытых болезней, а также разбиралась, почему в стране так много антипрививочников.