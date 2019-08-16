Смертельные украинские эпидемии несут угрозу России

Взгляд
16 августа, пятница  |  Последнее обновление — 18:15  |  vz.ru
Разделы

Россия создает крупнейшее энергообъединение в мире

Россия проворачивает каспийский гамбит Фото: Фадеичев Сергей/ТАСС
Пока Прибалтика угрожает России выходом из энергетического кольца БРЭЛЛ, Москва делает шаг вперед по созданию нового крупного энергетического объединения на южных просторах. Россия, Азербайджан и Иран заключили соглашение о создании единого энергетического коридора «Север–Юг». Россия в этом проекте не главный бенефициар, однако для нее он имеет более глобальное значение. Подробности...
Перейти а раздел…

«Взрыв российского Skyfall» выявил некомпетентность разведки США

Разведка США вводит Трампа в заблуждениеФото: Минобороны России/Youtube
Американские СМИ со ссылкой на военную разведку заявили, что на полигоне под Северодвинском взорвалась российская перспективная ракета «Буревестник» (код НАТО Skyfall). Позже с аналогичным заявлением выступил Дональд Трамп, добавив, что у Вашингтона есть «более продвинутые технологии», чем у Москвы. Эксперты считают, что президента США могли намеренно ввести в заблуждение.  Подробности...
Перейти а раздел…

Навальный приучает оппозицию к травле детей

Навальный открыто заявил, что люстрации должны подвергаться не только чиновники, но и их дети и внукиФото: Pavel Golovkin/AP/ТАСС
Несистемная оппозиция перешла к тактике обнародования персональных данных своих идеологических противников. Соратники Навального сливают в специально созданные сообщества не столько данные на сотрудников полиции, но и информацию о малолетних детях чиновников. Но не все либералы согласны с тем, что в политические разборки взрослых втягивают несовершеннолетних. Подробности...
Перейти а раздел…

Покупка Трампом «второй Аляски» ударит по России

Трамп может сломать всю арктическую системуФото: imago stock&people/ТАСС
Американские СМИ сообщили о намерениях Дональда Трампа купить у Дании Гренландию. Это уже не первая попытка Вашингтона обзавестись самым крупным в мире островом. По мнению экспертов, если сделка все же состоится, она станет геополитическим прецедентом, полностью меняющим расстановку сил в Арктике, что прямо угрожает интересам России.  Подробности...
Перейти а раздел…

Чайки со свалок заставили пилота совершить чудо на кукурузном поле

Командир самолета под Жуковским совершил чудо, посадив самолет в кукурузное полеФото: Ольга Шаврова/ТАСС
Пассажирский самолет Airbus А321 «Уральских авиалиний» после взлета из аэропорта в подмосковном Жуковском столкнулся с птицами. Возник пожар в одном из двигателей. Однако пилотам удалось спасти жизни 226 пассажиров и семи членов экипажа, посадив лайнер в кукурузном поле. Эксперты отмечают героические действия командира самолета и указывают на вероятную связь ЧП с мусорной свалкой вблизи аэропорта. Подробности...
Перейти а раздел…

США начинают новый передел мира с Гренландии

Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
История возвращается на круги своя, и формула Фукидида «сильные делают то, что могут, а слабые – то, что им позволяют сильные» доказывает свою актуальность. Нельзя не сказать за это Трампу большое спасибо. Подробности...
Обсуждение: 5 комментариев

Не совсем православные – все равно православные

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Особое положение РПЦ в России строится на факте, что частью этой Церкви себя считает абсолютное большинство населения страны. Но доля регулярно (хотя бы раз в неделю) посещающих храм не превышает 10 процентов. И как со всем этим быть? Подробности...
Обсуждение: 86 комментариев

С изнанки лета любви

Владимир Можегов, публицист
Леволиберальная общественность широко отмечает 50-летие рок-фестиваля в Вудстоке, ставшего символом 60-х. Секс, наркотики, рок-н-ролл – это принцип жизни оттуда. Это кара, которая постигла весь старый белый консервативный мир. Подробности...
Обсуждение: 5 комментариев
    Перейти а раздел…

    Знаменитые истории спасения в авиакатастрофах

    Следующее поколение молодежи откажется от православия?

    Кто устроил майдан в Гонконге

      Перейти а раздел…

      Пилот героически посадил пассажирский самолет в кукурузном поле

      Самолет А321 авиакомпании «Уральские авиалинии» в четверг совершил экстренную посадку в кукурузное поле неподалеку от Жуковского из-за попадания в двигатели самолета птиц. Благодаря грамотным действиям пилотов 226 пассажиров и семь членов экипажа остались живы
      Подробности...

      Вышла серия монет в честь 50-летия мультфильма «Бременские музыканты»

      Банк России 12 августа выпустил в обращение памятные монеты «Бременские музыканты» серии «Российская (советская) мультипликация» с изображением героев мультфильма по сценарию Юрия Энтина и Василия Ливанова, вышедшего на экраны полвека назад
      Подробности...

      Путин в Крыму приехал к байкерам на мотоцикле «Урал»

      Владимир Путин приехал на байк-шоу «Тень Вавилона», которое проходит в Севастополе, за рулем мотоцикла «Урал» с российским флагом и в кожаной куртке. Главу государства встретили приветственными гудками
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        «Манюни»: Все для комфортного путешествия с детьми

        «Два брата»: Услуги, в которых нуждаются все

        «Брусника»: Травяные чаи для здоровья из Белгородчины

          Перейти а раздел…
          Экипаж «Уральских авиалиний», посадивший авиалайнер в поле после отказа двух двигателей:
          • Совершил подвиг

          • Профессионально сделал свою работу

          • Им просто повезло

          Вы готовы после смерти завещать свои органы для пересадки?
          • Да, безвозмездно

          • Да, только если моя семья получит вознаграждение

          • Не готов отдать свои органы, но готов воспользоваться донорскими при необходимости

          • Не готов отдать и не соглашусь на пересадку, даже при риске умереть

          Сколько у вас долгов перед банками, друзьями, родственниками?
          • до 10 тыс. рублей

          • до 100 тыс. рублей

          • до 500 тыс. рублей

          • до 1 млн рублей

          • более 1 млн рублей

          • у меня нет долгов

            Перейти а раздел…

            Как обманывают российских автомобилистов

            Обсуждение: 4 комментария

            Российские шоферы рискуют оказаться зажатыми в тиски между ГИБДД и местными властями

            Российским водителям готовят ряд жестких мер

            Глава МВД Владимир Колокольцев сумел заинтриговать едва ли не каждого российского водителя, пообещав ряд «серьезных и жестких» мер для снижения смертности на дорогах. Если речь о том, чтобы ужесточить скоростной режим или полностью передать контроль за дорожными видеокамерами местным властям, то в Госдуме категорически против. А вот идея создания базы данных злостных нарушителей получила широкую поддержку. Подробности...
            Обсуждение: 118 комментариев

            Владимир Путин на отечественном лимузине Aurus заехал прямо на территорию немецкого завода

            Почему Mercedes инвестирует в санкционную Россию

            Владимир Путин приехал поздравить Mercedes-Benz с открытием немецкого завода в Подмосковье на отечественном лимузине Aurus. Но по традиции оставил свой автограф на первой российской иномарке, сошедшей с конвейера. Почему Mercedes-Benz решился инвестировать в российскую экономику не в самое простое для нее время? Подробности...
            Обсуждение: 12 комментариев
              Перейти а раздел…
              НОВОСТЬ ЧАСА:Россия пригласила на празднование 75-й годовщины победы Бориса Джонсона и Ким Чен Ына
              Путин присвоил пилотам самолета из Жуковского звания Героев РоссииМинтруд предложил повысить МРОТГренландия отреагировала на желание США купить островВ Тюмени сотрудники полиции и Росгвардии спасли человека из огня
              Захарова напомнила США об украденном у России имуществеНазваны имена российских моряков с захваченного пиратами судна в КамерунеСБУ обвинила Россию в «терроризировании рыбаков» в Азовском мореНемецкий детектив повторно обратился к Нидерландам с доказательствами по МН17
              В Кремле раскрыли темы предстоящих бесед Путина и МакронаРоссийский круизный лайнер совершит тестовый заход в АбхазиюГрузия объявила о переломе в борьбе с клопомВнедорожники Lada отзывают в Германии из-за опасности возгорания

              чудо на кукурузном поле


              Командир самолета из Жуковского рассказал о смекалке экипажа

              ударный беспилотник


              «Охотник» впервые пролетел в паре с истребителем

              туристический кризис


              В Грузии сообщили о самом пострадавшем из-за отсутствия туристов из России бизнесе

              Видео

              территориальный спор


              Названа настоящая цена, которую Россия просит за Курильские острова

              сражение в суде


              Украина создала Газпрому новые проблемы

              Северо-Крымский канал


              Какой ущерб наносит Крыму украинская водная блокада

              начало новой лихорадки


              Россия вышла в мировые лидеры в гонке за золотом

              викторина


              За что в СССР признавали Героем?

              Враждебное поглощение


              Тимофей Бордачёв: США начинают новый передел мира с Гренландии

              Причастность к Церкви


              Ирина Алкснис: Не совсем православные – все равно православные

              «Шинель» Вудстока


              С изнанки лета любви

              на ваш взгляд


              Экипаж «Уральских авиалиний», посадивший авиалайнер в поле после отказа двух двигателей:

              Смертельные украинские эпидемии несут угрозу России

              Украина не желает покупать российские медицинские препараты - и это несет смертельную угрозу ее гражданам   16 августа 2019, 17:25
              Фото: Артем Геодакян/ТАСС
              Текст: Николай Стороженко

              Версия для печати  •
              В закладки  •
              Постоянная ссылка  •
                •
              Сообщить об ошибке  •

              На Украине продолжается распространение опаснейшей болезни – кори. Растет число не только заболевших, но и погибших. Что вызвало вспышку этой инфекции, почему Киев не объявляет эпидемию официально, какие еще аналогичные болезни угрожают жителям Украины и как происходящее в соседней стране непосредственно касается нас, жителей России?

              В Киеве бьют тревогу. В администрации города внезапно осознали, что в столице Украины – рекордная вспышка кори. Да не просто рекордная, а за весь период независимости, за все вот уже почти 28 лет.

              Рекордная – это 5 тысяч заболевших за I полугодие. Не перепутайте – это в одном только Киеве. Всего же с 6 декабря прошлого года по 9 августа нынешнего корью на Украине заболели более 57 тыс человек (почти 27 тыс взрослых и 30 тыс детей), 18 заболевших умерли.

              В столичном департаменте здравоохранения призывают не расслабляться и предупреждают, что это далеко не пик: «...дети... возвращаются после летнего отдыха из всех уголков страны, в сентябре пойдут в детские сады и школы, и мы будем иметь новую вспышку. И не только кори. Сейчас, к сожалению, уместно предвидеть и рост заболеваемости другими опасными для взрослых и детей болезни, например – дифтерией». 

              Подумаешь, 100 тысяч

              Человек привыкает ко всему. Ещё 10 лет назад фраза «57 тыс заболевших корью за последние 9 месяцев» звучала бы как начало трейлера какого-нибудь голливудского фильма о всемирной эпидемии. Сейчас – нет. Чего удивляться и охать, если за 2018 год было примерно столько же – 54 тысячи. Ну да. до конца года заболеют ещё тысяч 20-25, но масштаб примерно тот же. В общем, как в том анекдоте: «Ну да, ужас, но не ужас-ужас».

              В целом же корь на Украине свирепствует уже третий год подряд, за это время заболели более 100 тыс человек. А Украина держится в верхней части списка стран по количеству заболевших на 100 тыс населения. В Европе она и вовсе безусловный лидер, а в мире уступает только Мадагаскару (270 и 170 человек соответственно). Это много или мало? Ну к примеру в занимающей третье место Демократической Республике Конго – всего 111 человек. А Конго, как известно, даже по африканским меркам страна крайне неблагополучная. 

              Кстати, термин «эпидемия» для описания текущей ситуации используется только в СМИ. Официально эпидемии кори на Украине нет.

              «Мы не будем объявлять эпидемию», – так отрезала и.о. министра здравоохранения Уляна Супрун в начале февраля. И это после того, как за январь прибавилось 15 тыс заболевших. С тех пор ничего не изменилось, разве что после январского пика темпы распространения снизились и нового пика врачи ждут с началом учебного года. Но и это позицию Минздрава не меняет: корь есть, тысячи заболевших есть, эпидемии нет.

              Борцы со здравым смыслом

              Причина, по которой Украина соседствует с Конго и Мадагаскаром – смерть Антона Тищенко в 2008 году. Тогда СМИ подхватили и разнесли слух: смерть вызвана некачественной вакциной от кори. Потом оказалось, что вакцина ни при чём, но опровержениям уже никто не верил и на этой лжи выросло целое поколение детей антивакцинальщиков. В результате в 2016 году, накануне эпидемии, дела с вакцинацией детей обстояли хуже некуда: 31% привитых от КПК (корь, паротит, краснуха). Даже в Африке этот процент выше.

              Ну а дальше, как говорится, дело техники. У взрослого человека может и не быть иммунитета, даже если его регулярно прививали. Но ему практически нечего опасаться, пока работает коллективный иммунитет, т.е. большинство (более 90%) привиты. А вот когда привиты менее трети, риск напороться на носителя резко возрастает и это запускает цепную реакцию.

              Виноват ли в эпидемии нынешний Минздрав Украины и его глава Супрун лично? С одной стороны вроде бы и нет. И.о. министра она стала в 2016 году, получив все эти беды от прошлой власти. С другой же, как раз Супрун отказалась признать эпидемию эпидемией (как же – риск сорвать Петру Порошенко выборы!). Как раз Супрун, придя в министерство в августе 2016 года, приостановила закупку всех вакцин – в том числе и от кори. Ещё бы, ведь до того Украина закупала вакцину от кори в России. 

              Сейчас это уже подзабылось, а в 2016-2017 гг сознательные украинские мамочки бились в истерике: и хотят привить ребёнка, а нечем. Голь на выдумки хитра: ездили в «прививочные туры» кому куда ближе – в Россию, в Беларусь, в Польшу.

              Правдами и неправдами везли вакцину домой – своим детям, детях друзей. На kidstaff’е и прочих аналогичных ресурсах собирались группы желающих, кто-то доставал оборудование со специальным температурным режимом, кто-то находил медсестёр, готовых колоть вакцину, которой официально в стране нет…

              Всё это безумие прекратилось не так давно, но не факт, что не повторится – в сентябре правительство уйдёт в отставку. И пока новый министр не «порешает вопросы» с импортёрами, закупки медпрепаратов будут стоять. Вакцин в том числе. 

              Сегодня бороться с антивакцинальщиками министерство пробует драконовскими мерами – отлучением непривитых детей от детских садов и школ. Но эффект сомнителен. Достаточно вбить в поиск запрос «купить справку о прививках» с указанием города. Цена вопроса в Киеве – 60-80 долл. Но это если через контору делать. А напрямую с медсестрой договариваются и за 100 грн. 

              Скрытая угроза

              За сотнями тысяч заболевших корью незаметно, что с вакцинацией от дифтерии ситуация практически такая же аховая, какой она была до начала эпидемии кори. В 2016-м процент вакцинированных детей падал до 21%, сегодня – на уровне 70%. В прошлом году заболело 10 человек, в этом – пока двое. Но если грянет – корь покажется лёгким насморком. 

              Дело в том, что

              до половины больных дифтерией без введения специальной сыворотки умирает. При введении процент смертности снижается до 20%. А сыворотки нет: срок годности последних запасов истёк в мае 2019 года. И закупки пока не ожидается, в Минздраве надеются только на гуманитарную помощь ВОЗ, там обещали выделить Украине 200 доз. И если вдруг что – взять больше будет неоткуда.

              «Сам рынок сывороток - маленький. Большинство стран сосредоточены на вакцинации», – поясняет руководитель патронатной службы министра здравоохранения Станислав Грещишин. К тому же Украина традиционно усложняет себе жизнь, поскольку купить российскую сыворотку за бюджетные деньги не сможет: она, мол, не прошла переквалификацию ВОЗ.

              ВОЗ, это конечно авторитетно. А вот что пишет в facebook заведующая кафедрой инфекционных болезней медицинского университета имени Богомольца Ольга Голубовская «Пожалуйста, кто-нибудь, обеспечьте нас сыворотками, даже на черном рынке их купить невозможно». 

              Последнюю эпидемию дифтерии, накрывшую Украину в 90-х, разгребала как раз Голубовская и её коллеги. Украина тогда, что называется, пропетляла на ещё советских запасах в 100 тыс доз. Так что в этот раз украинцам придётся либо драться за подачку ВОЗ либо искать сыворотку самостоятельно. 

              И это проблема не только Украины. Достаточно вспомнить, что каждый год в Россию приезжают 4-4,5 млн украинцев. В условиях эпидемии каждый из них потенциальный носитель.

              Очевидно, что в ближайшие годы кардинально ситуация с вакцинацией на Украине не улучшится. А её правительство скорее совершит коллективное самоубийство, нежели пойдёт на закупку вакцин и сыворотки в РФ. Отсюда вывод: если не готовится Украина, нужно готовиться самим. Активно бороться с отечественными антивакцинальщиками, запасаться сывороткой – не исключено, что украинцы будут приезжать за ней в частном порядке, как это уже бывало в случаях с ботулизмом, укусами пауков и змей. Разумеется, в сферу действия российского здравоохранения (хотя бы в части борьбы с инфекционными заболеваниями) следует включить и территории ЛДНР.


              Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

              Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

               
               
              © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
              E-mail: information@vz.ru
              .masterhost
              		В начало страницы  •
              Поставить закладку  •
              На главную страницу  •
              ..............