Россия и Казахстан утвердили границу между государствами, сообщает пресс-служба администрации президента.

Протяженность границы составила 7,5 тыс. километров, работы по ее демаркации (установка пограничных знаков) выполнены на 86,7%, передает РИА «Новости».

Ранее в Кремле сообщили, что в четверг Владимир Путин проведет встречу с главой Казахстана Касым-Жомартом Токаевым на форуме в Омске, где они обсудят актуальные вопросы двусторонней и международной повестки дня.