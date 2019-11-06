Кремль анонсировал встречу Путина с президентом Казахстана

Президент Владимир Путин проведет отдельную встречу с главой Казахстана Касым-Жомартом Токаевым на форуме в Омске, они обсудят актуальные вопросы двусторонней и международной повестки дня, сообщила пресс-служба Кремля.

«7 ноября в Омске состоится XVI Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана, в котором примут участие президент РФ Владимир Путин и президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев... Президенты России и Казахстана на отдельной встрече обсудят актуальные вопросы двусторонней и международной повестки дня», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы.

Там добавили, что темой Форума станут «Актуальные вопросы развития приграничного сотрудничества». Среди участников мероприятия руководители министерств и ведомств, главы ряда субъектов России и областей Казахстана, а также представители деловых кругов обеих стран.

Также в рамках Форума проводятся выставка «Высокие технологии: возможности регионов России и Казахстана», заседание российско-казахстанского делового совета на тему «Современные аспекты экономической кооперации» и первый Форум молодежных лидеров.

Напомним, в июне Токаев заявил, что Казахстану абсолютно необходимы отношения с Россией, с которой страну объединяет самая большая сухопутная граница.

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