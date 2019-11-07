Молодые люди до смерти избили инвалида в Уфе

В Уфе около школы пятеро молодых людей подрались с инвалидом из-за денег, в результате мужчина скончался в больнице.

Мужчина возвращался вечером из бани, один из приятелей решил его проводить, но когда они разошлись, на него напали пять молодых людей, требуя отдать деньги, сообщает Proufu.ru со ссылкой на родственницу избитого.

Она рассказала, что мать пострадавшего хотела вызвать скорую, но он отказался, однако на следующее утро мужчину все-таки госпитализировали.

«Вечером спускался сам, в больнице сделали операцию, удалили селезенку и малый кишечник, точно не могу сказать, отвезли в реанимацию, подключили к аппарату, сам не дышал, планировали через день еще одну операцию, но сегодня ночью он скончался», – рассказала родственница.

Она уточнила, что у мужчины еще со времен службы в армии «не работает правая рука». По ее словам, конечность «просто висела» и не могла быть задействована для самозащиты.

Кроме того, родственница сообщила, что следователи возбудили уголовное дело об убийстве, но подозревают в избиении приятеля убитого.

На прошлой неделе следователи в городе Надым Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) начали проверку информации об избиении инвалида подростками.