Началась проверка по видео избиения инвалида подростками на Ямале

Следователи в городе Надым Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) проверяют информацию об избиении инвалида подростками, сообщает региональный СУ СК.

«Следственным отделом по городу Надым следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ямало-Ненецкому автономному округу начата доследственная проверка ... по выявленному в сети интернет видео, на котором один юноша избивает инвалида, а второй снимает происходящее на видеокамеру», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Отмечается, что, по предварительной информации, инцидент случился в Надыме. Личности участников уже установили, юноша, который бил 18-летнего инвалида, является несовершеннолетним.

СУ СК инициировало вопрос перед прокуратурой о передаче всех имеющихся в органах полиции материалов по данному факту в следственный отдел по городу Надым.

«В настоящее время следствие проводит необходимые мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия. В ходе проверки также будет дана оценка действиям лиц, распространившим видео в сети интернет. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение», – заключило ведомство.

Ранее в сосцсетях опубликовали видеозапись, на которой подростки избили инвалида якобы за педофилию, передает РИА «Новости». Позже появился второй ролик, на котором подростки извинились за свой поступок.

В начале июля на станции столичного метро «Бульвар Дмитрия Донского» молодой человек избил ликвидатора аварии на Чернобыльской АЭС инвалида первой группы Игоря Брехова якобы за то, что мужчина приставал к его девушке.

Позже подросток объяснил свой поступок.