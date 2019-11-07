Московская биржа открылась снижением

Индекс Мосбиржи утром в четверг опустился на 0,49% – до 2966,36 пункта, индекс РТС снизился на 0,5% – до 1464,04 пункта после значительного роста в среду вслед за большинством акций нефтегазового и финансового секторов.

Следует из данных Московской биржи.