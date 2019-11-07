Вечный огонь с могилы Неизвестного солдата зажгли в Новосибирске

В Новосибирске на мемориальном комплексе «Монумент славы» прошла торжественная церемония зажжения Вечного огня в рамках подготовки празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

«Зажжение Вечного огня в Новосибирске мы приурочили к грядущему 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Новосибирск одним из первых городов России поднимает эстафету празднования этой важной даты. Это наша «Эстафета патриотизма поколений». Я надеюсь, что все горожане, особенно молодежь, жители области и гости Новосибирска на всю жизнь запомнят это событие», – сказал мэр Новосибирска Анатолий Локоть на церемонии, передает РИА «Новости».

Отмечается, что право зажечь Вечный огонь предоставили студенту Новосибирского государственного технического университета Ивану Жендоренко, который два года назад спас людей из горящего дома. На церемонии почтили минутой молчания память павших в боях и умерших от ран ветеранов Великой Отечественной войны, а завершилось мероприятие гимном России, троекратным оружейным залпом и возложение цветов к Вечному огню.

Кроме того, перед церемонией на территории Новосибирского авиазавода имени Чкалова прошел митинг с участием трудового коллектива завода, посвященный событиям 6 ноября 1967 года. Именно тогда на заводе от металлургической печи был зажжен Вечный огонь для «Монумента славы». Чтобы повторить исторический путь, частица Вечного огоня была сначала доставлена на завод, а потом на бронетранспортере на «Монумент Славы».

В августе частицу Вечного огня из Москвы передали Словении. Данное мероприятие было приурочено к 80-летию со дня начала Второй мировой войны.