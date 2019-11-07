Вечный огонь с могилы Неизвестного солдата зажгли в Новосибирске

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7 ноября, четверг  |  Последнее обновление — 10:23  |  vz.ru
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Отказ Европы от Visa и Mastercard выгоден системе «Мир»

ЕС пошел вслед за Россией и Китаем против американских Visa и MasterCardФото: Андрей Гордеев/ТАСС
Европа вслед за Китаем и Россией создает собственную платежную систему. Она составит конкуренцию господствующим в ЕС американским Visa и MasterCard. Уход России и Китая от американской зависимости понятен и логичен. Однако ЕС не подвергался санкционному или торговому давлению. Но Брюссель все равно идет против США. И это может оказаться полезным для российской платежной системы. Подробности...
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США создают «православный Евросоюз»

Глава самозваной украинской церкви Епифаний стал явным проводником православия по-американскиФото: Zuma/ТАСС
Штаты пытаются усилить раскол православного мира, заявил глава МИД России Сергей Лавров. В частности, именно после визита его американского коллеги Майка Помпео в Афины архиепископ всея Греции Иероним вдруг объявил о признании украинских раскольников из ПЦУ. Насколько активно Вашингтон пытается ссорить между собой Церкви и как православие встраивают в западную либеральную систему ценностей? Подробности...
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Мода на русский язык доказывает усиление России

В советские годы русский язык выучили десятки тысяч африканцевФото: Фотохроника ТАСС
Интерес в мире к русскому языку вырастет тогда, когда Россия станет более мощной, привлекательной и влиятельной. Это заявление Владимира Путина стало самым обсуждаемым из того, что говорилось на заседании Совета при президенте по русскому языку. Понятно, что Путин говорил не просто про язык и даже не только про русскую культуру, а про интерес к России как таковой. Подробности...
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Господство либералов разваливает Канаду

Многие жители Канады категорически недовольны своим правительством - и готовы даже добиваться независимости своих регионовФото: Peter Pawlowski/Reuters
Идеи сепаратизма вспыхивают в самых неожиданных местах планеты. Такое впечатление, что богатейшие регионы – Каталония, Калифорния, Шотландия – стремятся поскорее соскочить с тонущего корабля национальной экономики. Теперь о выходе из состава Канады задумались в двух наиболее процветающих провинциях страны. Как это произошло? Подробности...
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Нетипичная трагедия в Забайкалье потребует серьезных выводов

В нашей армии уже давно не случалось столь массовой трагедии, как теперь в ЗабайкальеФото: Андрей Стенин/РИА «Новости»
Восемь человек стали жертвами солдата, который открыл стрельбу в воинской части в Забайкалье. Расстрелы сослуживцев уже давно перестали быть печальным атрибутом российской армии, как и другие проблемы из 90-х. Тем тщательней должно быть проведено расследование этой драмы и сделаны серьезные выводы. Подробности...
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Коммунизм – это общество гениев

Сергей Черняховский, философ, доктор политических наук, профессор МГУ имени М.В. Ломоносова
150 лет назад был отпечатан первый русский перевод «Манифеста коммунистической партии» Маркса и Энгельса. Эта брошюра сыграла колоссальную роль в русской истории. И по-прежнему актуальна. Подробности...
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Широко открытые для Украины двери в НАТО по-прежнему закрыты

Василий Стоякин, директор Центра политического маркетинга
С одной стороны, НАТО не заинтересовано в членстве Украины. Зачем нести ответственность за действия украинских элит – традиционно неадекватных? С другой стороны, сами украинские власти делают все, чтобы «прогнуться», не требуя ничего взамен. Подробности...
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Легализация проституции ведет к еще большему криминалу

Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
В странах, где проституция декриминализована, уровень связанных с ней преступлений выше, чем там, где она под запретом. Потому что легализация вызывает одно-единственное следствие – увеличение спроса. Подробности...
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    Совместная победа Газпрома, Москвы и Берлина

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      В России празднуют День народного единства

      В понедельник, 4 ноября, по всей России состоялось празднование Дня народного единства. Дата празднования выбрана неслучайно – именно в этот день в 1612 году народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов
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      Фестиваль «День народного единства» стартовал в Москве

      В субботу в Москве начался фестиваль «День народного единства». Празднества проходят сразу на девяти площадках. Всех желающих ждут спектакли, бесплатные экскурсии, кулинарные и ремесленные мастер-классы и другие развлечения
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      Владимир Путин открыл памятник Евгению Примакову

      В Москве открылся памятник одному из самых знаковых отечественных политиков современности – Евгению Примакову. Разведчику, дипломату, премьеру, чьи приверженность высоким принципам и смелая по тем временам мечта видеть Россию среди мировых лидеров уже стали частью истории
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          Таксисты планируют забастовку из-за низких тарифов, устанавливаемых агрегаторами. А вы считаете расценки на такси:
          • Низкими

          • Нормальными

          • Высокими

          • Не езжу на такси

          Как вы считаете, ФБК Алексея Навального получал когда-либо деньги от зарубежных спонсоров?
          • Да

          • Нет

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          • Нет

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              Вечный огонь с могилы Неизвестного солдата зажгли в Новосибирске

              7 ноября 2019, 09:55

              Текст: Анастасия Воробьева

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              В Новосибирске на мемориальном комплексе «Монумент славы» прошла торжественная церемония зажжения Вечного огня в рамках подготовки празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

              «Зажжение Вечного огня в Новосибирске мы приурочили к грядущему 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Новосибирск одним из первых городов России поднимает эстафету празднования этой важной даты. Это наша «Эстафета патриотизма поколений». Я надеюсь, что все горожане, особенно молодежь, жители области и гости Новосибирска на всю жизнь запомнят это событие», – сказал мэр Новосибирска Анатолий Локоть на церемонии, передает РИА «Новости».

              Отмечается, что право зажечь Вечный огонь предоставили студенту Новосибирского государственного технического университета Ивану Жендоренко, который два года назад спас людей из горящего дома. На церемонии почтили минутой молчания память павших в боях и умерших от ран ветеранов Великой Отечественной войны, а завершилось мероприятие гимном России, троекратным оружейным залпом и возложение цветов к Вечному огню.

              Кроме того, перед церемонией на территории Новосибирского авиазавода имени Чкалова прошел митинг с участием трудового коллектива завода, посвященный событиям 6 ноября 1967 года. Именно тогда на заводе от металлургической печи был зажжен Вечный огонь для «Монумента славы». Чтобы повторить исторический путь, частица Вечного огоня была сначала доставлена на завод, а потом на бронетранспортере на «Монумент Славы».

              В августе частицу Вечного огня из Москвы передали Словении. Данное мероприятие было приурочено к 80-летию со дня начала Второй мировой войны.

              Вечный огонь с Могилы Неизвестного Солдата в Москве зажгли в воскресенье в столице Словении Любляне в память о воинах России и Советского Союза. Частица Вечного огня была помещена в специальную лампаду и привезена в Словению спецбортом Министерства обороны России


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