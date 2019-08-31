Частицу Вечного огня из Москвы передали Словении

В субботу, 31 августа, состоялась церемония переноса частицы Вечного огня от Могилы Неизвестного солдата у Кремлевской стены в Москве в столицу Словении Любляну. Мероприятие приурочено к предстоящему 1 сентября 80-летию со дня начала Второй мировой войны.

В пресс-службе Российского исторического общества название событие «беспрецедентным по своей значимости». В РИО подчеркнули, что это «первый Вечный огонь, зажженный за последние десятилетия в столице страны – члена ЕС и НАТО», передает РИА «Новости».

При участии ветеранов Великой Отечественной войны, почетного караула и военного оркестра огонь зажгли в лампаде для последующей транспортировки в Словению спецбортом Министерства обороны России. На церемонии объявляли минуту молчания и возложили цветы к Могиле Неизвестного солдата.

В мероприятии принимали участие председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин, а также представители Минобороны и МИД.

«Вечный огонь – это символ скорби и памяти о великом поколении победителей, защитивших нашу страну и весь мир от фашистской агрессии», – сказал Нарышкин. «Мы также отдаем должное нашим союзникам на Западе и на Востоке. Отдать дань их мужеству, стойкости и героизму – наш безусловный нравственный долг», – добавил он.

«Эта память должна сберечь и наше поколение, и будущие поколения от таких трагедий, как трагедия Второй мировой войны», – подчеркнул Нарышкин.

По его словам, нынешняя церемония – «это символической акт, напоминание о нашей общей исторической памяти». «Мы помним о мужестве тысяч и тысяч жителей оккупированных стран Европы, сражавшихся с нацизмом в рядах отрядов Сопротивления», – отметил он. «Мы благодарны нашим друзьями из Словении, которые защищают правду о той войне», – сказал Нарышкин.

На следующий день, 1 сентября, огонь будет доставлен в Любляну. Там при участии российской делегации его зажгут у памятника «Сынам России и Советского Союза, погибшим на словенской земле в годы Первой и Второй мировых войн», который открыл президент России Владимир Путин в 2016 году.

«Церемония станет важным символом общей исторической памяти и послужит напоминанием о роли Красной армии в освобождении Европы от нацизма на фоне участившихся попыток пересмотра ключевых событий Второй мировой войны», – отмечает РИО.

Во время Первой мировой на территории Словении было около 40 тыс. пленных российских солдат. Во Вторую мировую в городе Марибор действовал концлагерь для советских военнопленных, в 1941-1942 годах погибли больше 5 тыс. красноармейцев.