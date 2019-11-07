При взрыве Mercedes в Киеве погиб человек

На Брест-Литовском шоссе в Киеве взорвался автомобиль Mercedes, в результате погиб водитель транспортного средства.

Как сообщает пресс-служба нацполиции Украины в Facebook, после взрыва водитель автомобиля погиб, еще двое пассажиров получили телесные повреждения.

«Устанавливаются анкетные данные погибшего и пострадавших. Решается вопрос о правовой квалификации события», – добавили в полиции.

По данным ведомства, к взрыву «может быть причастен мотоциклист». В Киеве введена специальная полицейская операция «Перехват».

По информации издания Dtp.kiev.ua, неизвестный установил на автомобиле взрывное устройство. Затем он привел его в действие и на мотоцикле скрылся с места преступления.

Ранее в Харькове мужчина взорвал гранату, когда увидел полицейских, преследовавших его.