Мужчина в Харькове подорвал себя гранатой, когда увидел полицейских

В Харькове мужчина взорвал гранату, когда увидел полицейских, преследовавших его, пишут СМИ со ссылкой на полицию.

Погибший мужчина имеет отношение к стрельбе у супермаркета в Харькове, после взрыва гранаты он погиб, сообщает УНН.

«По информации полиции, мужчина после стрельбы скрылся с места происшествия на автомобиле Toyota RAV4. Отъехав несколько километров от места происшествия, он поджег его и бросил часть оружия. Затем мужчина побежал, и в районе Новой Баварии его заметили патрульные. Когда патрульные начали задержание и достали оружие, мужчина вытащил гранату», – отмечает агентство.

В правоохранительных органах уточнили, что при себе у мужчины было еще четыре гранаты и пистолет.

Вокзал в Харькове, где мужчина взорвал гранату, работает в штатном режиме, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу «Украинских железных дорог».

«Южный железнодорожный вокзал в Харькове работает в штатном режиме. Поезда отправляются по графику», – сообщила пресс-служба. На месте происшествия работает полиция.