Проект строительства столицы Арктики оценили в 60 млрд рублей

Общая стоимость строительства района Новый Мурманск на западном берегу Кольского залива по проекту губернатора региона Андрея Чибиса составляет примерно 60 млрд рублей, сообщила глава АНО «Центр городского развития Мурманской области» и советник губернатора Ольга Вовк.

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис победил на выборах под лозунгом «На севере – жить!». Он пытается создать новую концепцию жизни в Заполярье. Мурманск – самый большой российский город, расположенный за полярным кругом, но главная его проблема – отток населения. Люди уезжают в более развитые города в поисках комфорта. Строительство Нового Мурманска – один из шагов, запланированных губернатором для увеличения численности мурманчан и улучшения качества их жизни, сообщает Daily Storm.

В областной администрации Новый Мурманск видят как будущий центр Заполярья, который «консолидирует всю мировую арктическую повестку».

Район Новый Мурманск, согласно проекту, разместится на Абрам-Мысе. Там планируется поселить 25 тыс. человек (всего в Мурманске живет 292 тыс.). Помимо жилья планируется строительство научного кластера, офисных комплексов, торгового центра, выставочного зала, гостиницы, спорткомплекса, а также зон отдыха и набережной с пирсом. В планах также – создать Арктический научно-образовательный центр со студенческим кампусом, а через Кольский залив пустить канатную дорогу стоимостью 2 млрд рублей.

Первоочередная задача проекта – обеспечение Мурманска современным и комфортным жильем. Часть квартир предназначена для расселения аварийного жилого фонда. Кроме того, в них нуждаются работники компании НОВАТЭК, военнослужащие и туристы.

«Сейчас на западном берегу строится база [для перевалки сжиженного газа] НОВАТЭКа, с 10 тысячами рабочих мест, треть которых – инженеры высокого класса. И для их размещения в городе уже необходимо качественное жилье, с этим есть проблемы. В ближайшее время планируется переезд военных в Мурманск. Но жилищный фонд не отвечает имеющимся запросам. Сейчас у нас уже есть потребность в 100 тыс. квадратных метров жилья. Если мы не удовлетворим этот запрос, то от нас все уедут», – считает глава АНО «Центр городского развития Мурманской области» и советник губернатора Ольга Вовк.

«Общая стоимость строительства Нового Мурманска составляет примерно 60 млрд рублей... Источником финансирования мы видим для себя федеральный бюджет, так как Мурманск может стать центром развития Арктики, и региональный бюджет, и местный, и частные инвестиции», – поделилась Вовк.

По ее словам, федеральный центр ежегодно выделяет на расселение жильцов аварийных домов 600 млн рублей. И эти деньги эффективнее направить на строительство новых домов, а не на приобретение квартир на вторичном рынке.

Новый Мурманск могут включить в госпрограмму по развитию арктического региона, сообщила советник губернатора. Сейчас проект комплексного развития города находится на рассмотрении в Министерстве России по развитию Дальнего Востока и Арктики.

Сенатор от Мурманской области Константин Долгов поддержал инициативу Андрея Чибиса. По его словам, Новый Мурманск станет комфортным местом для жизни и работы, но для получения средств из федерального бюджета власти должны привести весомые аргументы.

«Освоение Арктики – это сейчас стратегически важное направление для всей страны. Сейчас идет активная разработка проекта. Это будет очень современное и комфортное городское пространство, и если будет подведено серьезное обоснование, то федеральное финансирование проекта должно быть», – надеется Долгов.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД