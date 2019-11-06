Воспитателя детдома заподозрили в издевательствах над ребенком в Нижегородской области

В Сети появилась информация о том, что в одном из детских домов Нижегородской области воспитатель приказала подростку из старшей группы ударить головой об стену девятилетнего мальчика – после тот был госпитализирован с сотрясением. Директор учреждения заявляет, что ребенка госпитализировали из-за обострения хронической болезни.

В соцсетях появилась информация об инциденте в детском доме города Балахны: вечером 9 октября один из подопечных обратился за помощью к воспитателю, но в итоге поплатился здоровьем, передает РИА «Новости».

Сообщается, что «мальчик подошел к ней с просьбой помочь с уроками, но получил отказ». Женщина отправила ребенка самостоятельно выполнять задание и ложиться спать, однако тот не пошел – «боялся идти в школу неподготовленным».

«Тогда воспитательница встала, взяла его за руку и несколько раз «приложила» об пол, оттащила в спальню и оставила там. Потом пришла туда со старшим воспитанником и наблюдала, как тот бьет мальчика лбом об стену», – говорится в распространенном в Сети сообщении.

Когда все ушли, «ребенок от бессилия и обиды пнул стенку», где появилась небольшая вмятина.

Через три недели девятилетнего мальчика госпитализировали с диагнозом «сотрясение мозга». Все это время он ходил в школу и на тренировки по футболу.

«C молчаливого одобрения воспитательницы, которая его невзлюбила, другие дети начали травить и бить ребенка, усугубляя и без того плохое самочувствие», – уточняет автор сообщения в соцсетях.

Отмечается, что у пострадавшего есть младшая сестра, которая также находится в этом детском доме. После случившегося сверстники стали травить и ее.

При этом в комментариях к записи, в которой рассказывается об инциденте, бывшие и нынешние подопечные детдома вступились за репутацию учреждения и его работников, заявив, что описанное является ложью.

Директор детского дома Ирина Синицына в ответ на соответствующий вопрос журналистов заявила, что «ничего такого не было».

Известно, что в младшей группе учреждения два воспитателя. Одна из них, Ирина Сироткина, изложила свою версию событий.

«9 октября я работала в первую смену. Когда пришла на работу на следующий день, дети рассказали, что Антон (пострадавший мальчик; имя изменено – прим. ВЗГЛЯД) пробил стену в спальне. Я сразу поняла: что-то произошло. Мальчик просто так не повел бы себя», – сказала она.

По словам Сироткиной, когда мальчик вернулся из школы, он признался, что «что другая воспитательница взяла его за руку, отвела в комнату и велела спать». Затем она вернулась в спальню с одним из старших воспитанников, который «три раза ударил Антона головой об стену».

Избитый мальчик пожаловался, что за ситуацией наблюдала воспитательница и другие дети.

Сироткина изучила тетрадь передач (там воспитатели коротко сообщают, как прошел день) и выяснила, что ее коллега написала докладную на пострадавшего: указала, что в тот день мальчик отказывался делать уроки, не посещал кружки, не шел на контакт и никак не объяснял такое поведение.

Была и другая докладная – уже от воспитанниц детского дома. Девочки возмутились тем, что двое других мальчишек из младшей группы «незаслуженно обижали Антона»: пинали его, набрасывались с кулаками, скидывали с кровати.

Сироткина обратилась к директору. Она «была очень удивлена», а через несколько дней попросила не распространять информацию.

Врач Галина Гришина, которая регулярно осматривает детей в учреждении, где произошел инцидент, заявила, что ничего не знала о случившемся.

«У него на щеке было пятнышко красное. Думала, аллергия. Через некоторое время заметила, что он стал дергать головой. Вызвала скорую и отправила в больницу», – отметила она, добавив, что коллега-воспитатель с трудом согласилась на госпитализацию ребенка.

В данный момент мальчик все еще находится в больнице. При этом Гришина заявляет, что ребенка госпитализировали из-за обострения хронической болезни, связанной с сосудами головного мозга.

Сироткина сказала, что у мальчика «небольшое сотрясение». Также, по ее словам, он сообщил персоналу больницы о случившемся с ним. В то же время один из лечащих врачей заявил, что следов жестокого обращения с ребенком на момент поступления в больницу не было.

«Был даже консилиум, со слов доктора. Но из-за того, что прошел большой срок с 9 октября, разбираться в этом, как они выразились, не входит в их компетенцию», – сказала воспитатель.

На вопрос о том, почему она сразу не обратилась в прокуратуру, Сироткина заявила: хотелось все решить внутри детского дома. Она утверждает также, что не в курсе, кто мог разместить анонимное сообщение в Сети.

«Директор попросила меня написать объяснительную по каждому пункту анонимки. Но я не стала этого делать: сообщение опубликовано не по моей инициативе», – сказала женщина.

Воспитатель не скрывает: большая часть коллектива заняла нейтральную позицию, а некоторые теперь и вовсе ее сторонятся.

С автором анонимной записи в Сети удалось связаться. Она утверждает: оперативные комментарии в защиту детдома появились «по указке».

«Это все выпускники из группы завуча. Многие из них в свое время били маленьких, «помогали» воспитателям «поддерживать дисциплину». Те, кто сейчас там живут и пишут дифирамбы, – им просто некуда деваться. Руководство намерено стоять до последнего и твердить, что ничего не было», – заявляет автор.

Между тем, Сироткина сообщила, что для пострадавшего мальчика нашлись приемные родители: они уже приезжали и хотели забрать его вместе с сестрой.

Воспитатель добавляет, что, узнав о госпитализации, потенциальные отец с матерью навестили мальчика в больнице.

В пресс-службе министерства образования, науки и молодежной политики Нижегородской области сообщили, что органы опеки Балахнинского муниципального района провели проверку на основании появившейся в Сети информации.

«Мальчик действительно был госпитализирован в больницу, но диагноз (сотрясение мозга), указанный в публикации, не подтвердился», – прокомментировали чиновники.

Ранее проверка началась в одном из детских домов Челябинской области, где забеременели три воспитанницы.