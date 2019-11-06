Проверка началась в детдоме, где забеременели три воспитанницы

Министерство социальных отношений Челябинской области проверит Чесменский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, в котором забеременели три несовершеннолетние воспитанницы, сообщила пресс-служба министерства.

По данным министерства, речь идет об одной 17-летней и двух 16-летних девушках.

«Специалисты ведомства проверят воспитательную работу, проводимую в учреждении. По результатам данной проверки в отношении лиц, допустивших нарушения, будут приняты дисциплинарные меры», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.

Там добавили, что в июле 2019 года одна из этих воспитанниц с молодым человеком зарегистрировали брак, с молодой семьей уже проводится работа по постинтернатному сопровождению. Также в ближайшее время узаконят свои отношения другие пары.

«Вновь созданные семьи также поступят на сопровождение центра помощи детям, им будет оказана всесторонняя поддержка», – сообщила пресс-служба.

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