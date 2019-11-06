В Киеве заявили о требующем «крови и посадок» народе

Украинский народ поддерживает крайние меры для возвращения доверия к ведомству, заявил генпрокурор Украины Руслан Рябошапка.

По словам генпрокурора, для возвращения доверия требуются решительные действия и, как минимум, громкие дела, передает «Левый берег».

Генпрокурор привел в пример статистику социологической группы «Рейтинг», согласно которой 63% украинцев не доверяют прокуратуре.

«Вернуть доверие можно в том числе, к сожалению, посадками. Причем громкими посадками. Общество требует крови. Общество требует посадок», – заявил чиновник.

Рябошапка отметил, что такие настроения объясняются усталостью людей от несправедливости. Генпрокурор подчеркнул, что он прислушивается к народу и собирается изменить ситуацию «громкими посадками».

Ранее Верховная рада впервые поддержала снятие депутатской неприкосновенности с депутата Ярослава Дубневича для возможности привлечь его к уголовной ответственности.

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