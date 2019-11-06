Россия обещала поставить Сербии «Панцири» в ближайшие месяцы

Сербия получит ЗРПК «Панцирь-С» в ближайшие месяцы, сообщил гендиректор Рособоронэкспорта Александр Михеев.

Он рассказал, что сейчас идет производство ЗРПК, а специалисты из Сербии проходят обучение, передает ТАСС.

Михеев заверил, что «все идет в сроки, срывов никаких нет».

Он сообщил, что вскоре будет завершено «обучение», а Россия начнет поставки ЗРПК.

По словам гендиректора Рособоронэкспорта, контракт «завершат» в ближайшие месяцы.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о решении Сербии купить у России партию зенитных комплексов «Панцирь-С».