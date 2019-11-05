«Зенит» проиграл «Лейпцигу» в футбольной Лиге чемпионов

Матч группового этапа Лиги чемпионов между «Зенитом» и «РБ Лейпцигом» завершился поражением российского клуба.

«Лейпциг» одержал победу в матче, который прошел на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге, со счетом 2:0. Голы забили Диего Демме и Марсель Забитцер, пишет «Чемпионат».

Немецкий клуб возглавляет группу G (10 очков), «Зенит» занимает второе место (четыре очка).

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