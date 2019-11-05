Таможня не позволила эстонцу вывезти из России романы Донцовой

На эстонской границе в Ивангороде сотрудники Кингисеппской таможни задержали мужчину с 300 незадекларированными книгами.

По данным пресс-службы Кингисеппской таможни, у мужчины были найдены детективы, философия, учебники, научно-популярные издания, а также пособие для любителей вязания крючком. Всего в багаже у путешественника были найдены около 300 книг, сообщает «Интерфакс».

При этом, судя по опубликованным фото, большую часть книг составляли детективы Дарьи Донцовой. Как заявил сам мужчина, он вез книги на родину «для личного пользования». Однако сотрудники таможни не посчитали эти доводы убедительными. По данному факту назначена товароведческая экспертиза, начата проверка.

Ранее на польско-российской границе был задержан россиянин, пытавшийся контрабандой вывезти уникальный янтарь.