Россиянина в Польше задержали за контрабанду уникального янтаря

На польско-российской границе задержали гражданина России, который пытался нелегально вывезти уникальный янтарь, сообщила пресс-служба таможенной службы Польши.

«Контрабандист был задержан на пограничном переходе «Гроново», где заявил сотрудникам таможни, что не имеет при себе запрещенных к провозу товаров и вещей. Однако во время личного досмотра у россиянина было обнаружено под одеждой 820 грамм уникального янтаря. Куски окаменелой смолы содержали инклюзы – включения флоры и фауны возрастом сотни миллионов лет», – сообщает «Интерфакс» со ссылкой на сообщение пресс-службы.

Янтарь изъят для экспертной оценки. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело.

Ранее женщину заподозрили в незаконном ввозе в Финляндию волков из России.