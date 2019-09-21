Женщину заподозрили в незаконном ввозе волков из России в Финляндию

Материалы дела, связанного с нелегальным ввозом в Финляндию волков из России, а также выращиванием волкособов, переданы в прокуратуру страны, сообщает полиция Хельсинки.

Дело расследуется сразу по нескольким статьям: «Нарушение законов об охране животных при отягчающих обстоятельствах», «Нарушение законов об охране животных», «Нарушение законов об охране природы» и «Контрабанда животных», передает портал Yle.

Преступления совершались в общине Лоппи, а также городах Карккила, Ориматтила и Ваалимаа в период с июля 2016 по январь 2019 года. Отмечается, что скрещивание волков и собак запрещено в Финляндии.

Главный подозреваемый по делу – женщина, занимавшаяся скрещиванием собак и волков. Ее гражданство не уточняется. В общей сложности по делу проходят восемь человек.

Было установлено, что из России волков доставляли на ферму главного фигуранта в Лоппи, откуда позже отвозили в Карккила и Ориматтила.

В ходе обыска в Ориматтила два волка были найдены взаперти без воды и пищи в сауне у подруги подозреваемой. В городе Карккила нашли животное, которое по результатам анализов оказалось чистопородным североевропейским волком.

В момент проведения обыска в Лоппи было обнаружено 64 собаки, а также кошка, куры, голуби, миниатюрные свиньи и козы, которые содержались в антисанитарных условиях, без еды и воды.

Полиция задержала женщину-собственника фермы. Позже ее арестовали по решению уездного суда Хельсинки.

Напомним, в июле в России был утвержден список потенциально опасных пород собак, в который, в частности, вошли волкособы.