Арестованный гражданин Киргизии признал подготовку теракта в Москве

Гражданин Киргизии, которого арестовали по подозрению в подготовке теракта в Москве, признал свою вину, сообщила старший помощник руководителя столичного ГСУ СК Юлия Иванова.

«В ходе допроса подозреваемый признал вину», – передает ее слова ТАСС.

Ранее сообщалось, что в Москве задержали мужчину, который, предположительно, готовил теракт в столице.