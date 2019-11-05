Подозреваемый в подготовке теракта задержан в Москве

Московские правоохранители задержали мужчину, подозреваемого в подготовке теракта в столице, сообщил источник в силовых структурах региона.

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий задержан гражданин одной из среднеазиатских республик СНГ Т. Б. Онуров по подозрению в подготовке теракта в Москве», – сообщил источник ТАСС.

По его словам, мужчина был задержан в конце прошлой недели на юго-западе столицы. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 205 УК РФ (угроза совершения взрыва, поджога или иных действий, устрашающих население и создающих опасность гибели человека), которая предусматривает наказание от 10 до 15 лет лишения свободы.

Между тем Telegram-канал «Опер слил» сообщает, что задержание произошло еще несколько недель назад, а в конце минувшей недели в отношении подозреваемого было возбуждено уголовное дело.

«Известно, что мужчина исповедует радикальные формы ислама. Он изучал материалы для изготовления взрывного устройства и активно искал сообщников для совершения теракта», – отмечают авторы канала.

В свою очередь Telegram-канал 112 сообщает, что задержан 30-летний Талант Онуров, который с февраля готовился к совершению террористической атаки в столице.

Канал ГлавМедиа сообщает, что задержанный планировал собрать СВУ и совершить его подрыв в столичном метро. Теракт был предотвращен благодаря агентурным и оперативно-техническим мероприятиям.