Опубликовано видео прохода убийцы ребенка в Нарьян-Маре в детсад

Следственный комитет опубликовал видео, на котором показано, как обвиняемый в убийстве ребенка в Нарьян-Маре Денис Поздеев пришел в детский сад, а также запечатлено задержание мужчины.

Кроме того, на видео, размещенном на канале СК на YouTube, можно увидеть следственные действия с обвиняемым.

В ведомстве также сообщили, что предполагаемому убийце ребенка предъявили обвинение. «Следственными органами Следственного комитета России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу 36-летнему неработающему жителю города Нарьян-Мара предъявлено обвинение в совершении преступления... «убийство малолетнего», – говорится в сообщении СК.

Также предъявлено обвинение сотруднику частного охранного предприятия ООО ОП «Святогоръ» в совершении преступления, предусмотренного пп. «б, в» ч.2 ст. 238 УК РФ (Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей в возрасте до 6 лет, повлекших по неосторожности причинение смерти человека). Охранник свою вину признал частично.

Суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал в отношении обвиняемого в убийстве ребенка и охранника детского сада меру пресечения в виде заключения под стражу.

Кроме того, возбуждено уголовное дело по факту халатности должностных лиц ГБДОУ Ненецкого автономного округа «Центр развития ребенка-детский сад «Сказка», не обеспечивших безопасность пребывания ребенка в дошкольном учреждении, по ч.2 ст. 293 УК РФ (Халатность, повлекшая по неосторожности причинение смерти человека).

В конце октября в Нарьян-Маре 36-летний Денис Поздеев, будучи в состоянии алкогольного опьянения, зарезал ребенка в детсаду. Свои действия он объяснил «голосами в голове». Позже выяснилось, что мужчина лечился от алкоголизма в диспансере, состоял на учете у нарколога, вел отстраненный образ жизни и был социофобом. Поздеева арестовали.

Проститься с убитым мальчиком пришли почти все жители города.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, какие выводы нужно сделать из трагедии в Нарьян-Маре, а также подробно рассказывала, как в России охраняют школы и детсады.