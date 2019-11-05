Трамп рассмотрел глубокий смысл в своей опечатке

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что загадочное слово Covfefe, появившееся в его Twitter два года назад, может иметь глубокий смысл.

Так он прокомментировал победу лошади по кличке Covfefe, названной в честь знаменитой опечатки Трампа в Twitter, на турнире Breeders' Cup в Калифорнии.

«Замечательно! Но откуда вы знаете, что это была ошибка? Может быть, это нечто с глубоким смыслом!», – написал Трамп в Twitter.

Напомним, в 2017 году в своем твите Трамп написал: «Несмотря на постоянную негативную covfefe в прессе...». Скорее всего, речь идет об опечатке, и Трамп хотел написать «coverage» – «освещение в СМИ», но загадочное слово стало обсуждаться сперва пользователями соцсети, а потом к обсуждению присоединились и американские политики.

Экс-кандидат в президенты США Хиллари Клинтон сочла covfefe из твита Трампа «тайным посланием русским».