Состоялась первая встреча малой группы конституционного комитета Сирии

Первая встреча малой группы конституционного комитета Сирии прошла позитивно, сообщил сопредседатель от делегации оппозиции Хади аль-Бахра.

«Я могу сказать, что встреча прошла позитивно, потому что мы приняли решения по методам и программе, о чем продолжим обсуждение завтра, а также на других встречах до конца недели. И к концу недели обсудим программу для следующего раунда встреч», – сказал Хади аль-Бахра, передает РИА «Новости».

Он отметил, что стороны «достигли консенсуса по методам и программе, согласно которым малая группа будет вести диалог по конституции». «Мы будем говорить о сирийских конституциях, а также о наших потребностях для нынешней и будущей конституции», – сказал Хади аль-Бахра.

Кроме того, он заявил, что делегация оппозиции также рассчитывает, что ООН будет играть ключевую роль в построении мер доверия между всеми участниками комитета. «Мы рассчитываем прийти к решению по этому вопросу в ближайшее время. Мы хотим добиться полного прекращения огня в Сирии, а также освобождения всех заключенных. Но это не то, чем занимается конституционный комитет», – сказал он.

Ранее участники сирийского Конституционного комитета достигли согласия по членам редакционной группы из 45 человек.