Россиянка приговорена к 17 годам колонии в Белоруссии

Гражданка России приговорена к 17 годам заключения в Белоруссии с отбыванием наказания в колонии общего режима за ввоз в республику более 100 кг экстази и более 550 граммов гашиша, сообщили в пресс-службе Брестского областного суда.

«По совокупности преступлений (ч.3 ст.328, ч.2 ст.328-1 УК Белоруссии) обвиняемой окончательно назначено 17 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях общего режима», – отметили в суде, передает ТАСС.

Женщину признали виновной в незаконных изготовлении, переработке, приобретении, хранении, перевозке для сбыта наркотических средств и психотропных веществ в крупном размере, а также в незаконном перемещении этих средств через таможенную границу Евразийского экономического союза и через государственную границу Белоруссии. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Крупную партию наркотических и психотропных веществ в тайнике автомобиля россиянки обнаружили сотрудники Брестской таможни в мае 2019 года при ее въезде из Польши в Белоруссию. Из тайника было извлечено 100 полимерных упаковок МДМА (экстази) общим весом более 100 кг, а также около 550 г гашиша. Сообщалось, что это самая крупная партия психотропных веществ, выявленных на таможенной границе за последние 25 лет.