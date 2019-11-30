Праздник выпускников «Алые паруса» признан лучшим в мире

Праздник выпускников «Алые паруса», который ежегодно проходит в Петербурге, выиграл гран-при конкурса Best Event Awards World.

Праздник «Алые паруса» взял сразу три награды конкурса. Помимо гран-при, он также завоевал победу в номинациях «Лучшее музыкальное событие» и «Лучшее агентство в сфере организации праздников», сообщает «Пятый канал».

Отмечается, что мероприятия оценивали по таким параметрам, как креативность идеи, технологические инновации, безупречное исполнение программы, вовлеченность участников, атмосфера, достижение заявленных целей, соответствие коммуникационной цели и ценностям бренда.

Конкурс The Best Events Awards World проводится с 2006 года компанией ADC Group.

Напомним, праздник выпускников «Алые паруса» был возрожден в 2005 году. До этого он отмечался в Ленинграде с 1969 года по 1979 год.