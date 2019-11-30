Льдина с рыбаками откололась от берега на Волге

Льдина, на которой могут находиться примерно девять рыбаков, дрейфует на Волге в Марий Эл.

На реке Волга в районе деревне Пинжедыр Килемарского района республики Марий Эл льдина с рыбаками оторвалась от берега, сообщили в ГУ МЧС региона, передает РИА «Новости».

По предварительной информации, на льде находятся около 9 человек. «По оперативным данным, пострадавших нет. Обстоятельства случившего выясняются», – сказано в сообщении.

Ранее на этой неделе под Ульяновском около 50 рыбаков оказались на отколовшейся льдине.