Под Ульяновском около 50 рыбаков оказались на отколовшейся льдине

В Ульяновской области льдина с несколькими десятками рыбаков откололась от берега, сообщает областное ГУ МЧС.

Информация об инциденте поступила в 11.10 мск, льдина откололась на реке Большой Черемшан, количество рыбаков – около 50 человек, говорится на сайте МЧС.

Льдина откололась возле села Бирля Мелекесского района, она находится в 30 метрах от берега и не движется, пострадавших и погибших на данный момент нет.

Для спасения рыбаков привлекли 32 человек и 12 единиц техники.

В 2017 году в Красноярском крае около 50 рыбаков унесло на льдине.