В киевском аэропорту у пассажира нашли гранату

Сотрудники правоохранительных органов в киевском аэропорту Борисполь обнаружили гранату в багаже пассажира рейса Киев – Хургада, сообщает пресс-служба полиции Киевской области.

В сообщении на сайте полиции Киевской области указывается, что у пассажира была изъята граната Ф-1 и запал к ней. Владельцем багажа якобы является «36-летний житель города Донецка».

Подозреваемого задержали и поместили в изолятор временного содержания.

Открыто уголовное производство по статье «Незаконное обращение с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами».

Ранее в Домодедово пассажир пытался пронести в самолет мину.

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