Емельяненко победил Кокляева в боксерском поединке в Москве

Боец смешанного стиля (ММА) Александр Емельяненко победил штангиста Михаила Кокляева в боксерском поединке. Бой, прошедший в Москве, завершился победой Емельяненко в первом раунде техническим нокаутом. Спортсмены провели на ринге чуть более двух минут.

38-летний Емельяненко одержал первую победу на профессиональном боксерском ринге. В 2009 году его поединок с соотечественником Хизиром Плиевым завершился вничью, передает ТАСС.

В ММА в послужном списке Емельяненко 28 побед (25 досрочно), семь поражений и одна ничья. После освобождения в ноябре 2016 года из тюрьмы за изнасилование Емельяненко не проигрывает в ММА – пять побед и одна ничья.

40-летний Кокляев ранее не выступал в единоборствах. Он является четырехкратным обладателем Кубка России и двукратным чемпионом страны по тяжелой атлетике в весовой категории свыше 105 кг, победителем различных международных турниров по силовому экстриму и пауэрлифтингу.

За победу в этом поединке Емельяненко получит 1 млн рублей, Кокляев – 500 тыс. рублей. Перед поединком соперники получили боксерские лицензии от Федерации бокса России.

После поединка Емельяненко извинился перед зрителями за быстрое завершение состязания. «Я уже говорил, что готов боксировать с большим количеством таких желающих. Растягивал бой так долго, как мог. Извините, что быстро. Будем разговаривать с организаторами, возможно, в следующий раз против меня за один вечер выйдут поочередно пятеро таких граждан», – сказал Емельяненко.

Кокляев же заявил, что продолжит тренироваться и надеется на реванш по правилам ММА.

Ранее бывший боец ММА, чемпион мира и Европы по смешанным единоборствам Андрей Семенов в комментарии газете ВЗГЛЯД заявил, что бой Кокляева с Емельяненко – просто шоу, со спортом ничего общего у него нет.