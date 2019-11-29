Экс-боец ММА не увидел в поединке Кокляева с Емельяненко ничего общего со спортом

Грядущий бой Михаила Кокляева с Александром Емельяненко – просто шоу, со спортом ничего общего у него нет, заявил газете ВЗГЛЯД бывший боец ММА, чемпион мира и Европы по смешанным единоборствам Андрей Семенов.

Поединок между Александром Емельяненко, опытным бойцом ММА, и стронгменом Михаилом Кокляевым пройдет в Москве вечером 29 ноября. Бой будет проведен по правилам бокса. На взвешивании Кокляев оказался на 20,5 кг тяжелее Емельяненко.

«У нас любят такой эпатаж, чтобы было о чем говорить, тем более бой тяжеловесов. Мое личное мнение – если смотреть на это как на шоу, то это хорошая «мулька». А если как на спорт, то с ним ничего общего. Что касается результатов, здесь все очень просто. Емельяненко – боец, и если он подойдет в своей форме, то у Кокляева нет шансов, у него ни одного боя. То, что он съездил в Дагестан, где-то позанимался в зале - этого мало. Если только надеяться на удачу», - заявил Семенов.

Был был спровоцирован конфликтом спортсменов в соцсетях. Сообщалось, что победитель поединка получит миллион рублей призовых.