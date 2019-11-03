В Перми подросток умер на вечеринке

В Пермском крае проводится проверка по факту смерти 16-летнего подростка. Тело обнаружили в квартире, где проходила молодежная вечеринка, сообщили в следственном управлении Следственного комитета России по региону.

«Проводится проверка по данному факту, проверяем обстоятельства смерти, назначена судебно-медицинская экспертиза для выяснения причины смерти», – передает ТАСС СУ СКР по региону.

По данным следствия, признаков и следов, указывающих на то, что подросток стал жертвой преступления, при осмотре места происшествия не обнаружено.

«Будем ждать заключения судебно-медицинской экспертизы», – добавили в ведомстве.

В министерстве здравоохранения Пермского края уточнили, что еще одного 15-летнего подростка в субботу с этой же вечеринки увезли врачи скорой помощи. Представитель ведомства сообщил, что молодого человека госпитализировали, его состояние оценивается как тяжелое.

В июне в детском лагере в Бирском районе Башкирии мальчик умер от травм в результате падения на него флагштока.