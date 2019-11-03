Настя Рыбка собралась в политику

Гражданка Белоруссии Анастасии Вашукевич, которая оказалась в центре скандала с Олегом Дерипаской, заявила, что собирается пойти в политику.

«В политике в этом году не успела. Хотела пойти в муниципальные депутаты. Мне кажется, мне есть, что передать людям. Те же знания. Скажем так: меня уже не испортить деньгами, невозможно подкупить и запугать. Возможно, белорусам нужен такой человек», – заявила она в интервью Tut.by.

Она пояснила, что собирается участвовать в политической жизни в Белоруссии, так как ей «не пофиг на свою страну».

«Наша политика сейчас по большому счету происходит онлайн. Если ты живешь в Москве, нет проблемы почитать белорусские новости, проанализировать законы, пообщаться с людьми, которые здесь находятся, посмотреть, как они живут. Я стараюсь общаться все-таки с простыми ребятами, которые не оторваны от жизни и не живут в облаках», – заявила она.

В январе она Рыбка заявляла, что по возвращению в Россию планирует найти работу на телевидении и написать книгу о быте в тайской тюрьме.

Вашукевич вместе с Александром Кирилловым (Алекс Лесли) и другими фигурантами были арестованы в Таиланде в феврале 2018 года во время проведения «секс-тренинга». В январе 2019 года их отпустили из тайской тюрьмы и депортировали.

До этого Рыбка оказалась в центре скандала с бизнесменом Дерипаской.