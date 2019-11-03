Байден обвинил Трампа в укреплении позиций России на Ближнем Востоке

Бывший вице-президент США Джозеф Байден в интервью The Wall Street Journal заявил, что внешнеполитический курс главы Белого дома Дональда Трампа укрепляет позиции России, Сирии и Ирана на Ближнем Востоке.

«Я не считаю, что у него [Трампа] есть внешнеполитический курс вообще. Позиции России в регионе укрепляются, позиции [президента Сирии Башара] Асада укрепляются», – заявил бывший вице-президент США, добавив, что Иран также упрочил позиции из-за решений нынешней администрации США, передает ТАСС.

«Все перевернуто вверх дном теперь», – полагает Байден. «Он [Трамп], по сути, заявляет о намерении оккупировать и захватить нефтяные месторождения [в провинции Дейр-эз-Зор]. С таким же успехом можно установить гигантский плакат для вербовки в ИГ* (террористическая группировка «Исламское государство*», запрещена в России)», – добавил бывший вице-президент США.

Напомним, глава Белого дома Дональд Трамп объявил о взятии нефтяных месторождений на севере Сирии «под охрану» Соединенных Штатов. После этого в Пентагоне пригрозили «серьезным ответом» любым претендентам на нефтяные поля в Сирии.

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