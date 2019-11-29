Путин заявил, что у жителей Кавказа российский флаг в сердце

Президент Владимир Путин не считает, что на Кавказе мало символики России.

«У жителей Кавказа российский флаг в сердце», – сказал Путин на заседании совета по межнациональным отношениям, которое проходит в Нальчике, передает ТАСС.

Он пояснил, что видел флаг в нескольких местах в городе, хотя совсем немного проехал по Нальчику.

Президент отметил, что популярность государственной символики зависит от властей.

«Что касается символики, то это от нас зависит, пропагандировать нужно», – подвел итог Путин.

Напомним, российского бойца UFC Хабиба Нурмагомедова обвиняли в том, что он не выходит драться с триколором и «не уважает Родину».

Его отец Абдулманап Нурмагомедов заявил, что его сыну флаг не нужен, так как «Дагестан – это Россия».