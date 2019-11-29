Аршавина включили в символическую команду легенд чемпионатов Европы

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) включил бывшего полузащитника сборной России Андрея Аршавина в символическую команду легенд чемпионатов Европы.

«Аршавин начал 2008 год с участия в эстафете Олимпийского огня в Санкт-Петербурге и победы с «Зенитом» в Кубке УЕФА. На Евро-2008 он был одним из лидеров сборной России, сенсационно дошедшей до 1/2 финала. На том турнире Аршавин отметился, в том числе, двумя забитыми мячами», – цитирует «Интерфакс» сообщение УЕФА.

Все игроки, которые вошли в состав этой команды, в посетят церемонию жеребьевки чемпионата Европы 2020 года в качестве специальных гостей.

Также в состав символической сборной вошли вратарь Икер Касильес (Испания), защитники Филипп Лам (Германия), Йон Сивебек (Дания), Марсель Десайи (Франция), Рикарду Карвалью (Португалия); полузащитники Тео Загоракис (Португалия), Карел Поборски (Чехия), Рууд Гуллит (Нидерланды), Жоау Марио (Португалия, на клубном выступающий за «Локомотив»); нападающий Франческо Тотти (Италия).

Ранее Сборная России одержала крупную победу над командой Сан-Марино в гостевом матче заключительного тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года.